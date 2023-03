Da eroi del Covid a dimenticati: ribellione degli infermieri sugli stipendi (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tutti si sono scordati degli infermieri. A denunciare la situazione del personale sanitario è Barbara Mangiacavalli, Presidente della Federazione delle professioni infermieristiche (Fnopi), nel corso di un'audizione alla Commissione Politiche dell'Unione Europea del Senato sulla “direttiva del parlamento europeo e del consiglio sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego”. “Si dovrebbe considerare con più attenzione la carenza di personale e lo sforzo che a quello in servizio è richiesto per coprire tutte le necessità dei servizi e i bisogni di salute dei cittadini, considerando che - spiega Mangiacavalli - le differenze di genere spesso incidono anche sul corretto andamento dei ritmi familiari e che comunque ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tutti si sono scordati. A denunciare la situazione del personale sanitario è Barbara Mangiacavalli, Presidente della Federazione delle professionistiche (Fnopi), nel corso di un'audizione alla Commissione Politiche dell'Unione Europea del Senato sulla “direttiva del parlamento europeo e del consiglio sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego”. “Si dovrebbe considerare con più attenzione la carenza di personale e lo sforzo che a quello in servizio è richiesto per coprire tutte le necessità dei servizi e i bisogni di salute dei cittadini, considerando che - spiega Mangiacavalli - le differenze di genere spesso incidono anche sul corretto andamento dei ritmi familiari e che comunque ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giammarcosicuro : “I miei eroi sono coloro che restano qui a prendersi cura di noi, sotto le bombe”, dice la madre. Ed eccole le eroi… - FratellidItalia : ?? Oggi celebriamo i Vigili del Fuoco, da 84 anni uomini e donne al servizio della Nazione. Eroi quotidiani a cui va… - LaVeritaWeb : La University of North Carolina ha deciso che per l’ammissione, l’assunzione e l’avanzamento professionale non si p… - Pessi102 : RT @erzi_petrolio: Anche oggi omaggiamo gli onesti lavoratori che alle 7:00 del mattino sono già davanti alle slot a investire i risparmi d… - tempoweb : Da eroi del #Covid a dimenticati, gli #infermieri malpagati si ribellano #sanita #salute #1marzo #iltempoquotidiano… -