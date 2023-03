Cybersecurity, l’Italia è ancora impreparata. L’allarme di I-Com (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il 2022 ha inaugurato una nuova tendenza nell’offerta formativa universitaria italiana, data dall’aumento del numero dei corsi in tema di sicurezza cibernetica. Questo è quanto emerso dal rapporto “L’ecosistema italiano della sicurezza informatica tra regolazione, competitività e consapevolezza”, realizzato dall’Istituto per la competitività (I-Com) e presentato dal presidente di I-Com e curatore dello studio, Stefano da Empoli, in occasione del convegno pubblico annuale presso la sala Capitolare del Senato della Repubblica. Lo studio del think tank sottolinea come la questione della cybersicurezza sia andata crescendo parallelamente all’incremento della popolarità dei media digitali e, soprattutto, del dilagare irrefrenabile degli attacchi informatici. La cybersicurezza del nostro Paese Sebbene tali considerazioni abbiano una valenza globale, la questione della sicurezza online ... Leggi su formiche (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il 2022 ha inaugurato una nuova tendenza nell’offerta formativa universitaria italiana, data dall’aumento del numero dei corsi in tema di sicurezza cibernetica. Questo è quanto emerso dal rapporto “L’ecosistema italiano della sicurezza informatica tra regolazione, competitività e consapevolezza”, realizzato dall’Istituto per la competitività (I-Com) e presentato dal presidente di I-Com e curatore dello studio, Stefano da Empoli, in occasione del convegno pubblico annuale presso la sala Capitolare del Senato della Repubblica. Lo studio del think tank sottolinea come la questione della cybersicurezza sia andata crescendo parallelamente all’incremento della popolarità dei media digitali e, soprattutto, del dilagare irrefrenabile degli attacchi informatici. La cybersicurezza del nostro Paese Sebbene tali considerazioni abbiano una valenza globale, la questione della sicurezza online ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... moneypuntoit : Il 9 marzo 2023 torna a Milano il CYBERSECURITY SUMMIT di @TIG_italia, l'evento dedicato ai leader e ai professioni… - Inn_Nation : #Cybersecurity, l’Italia tra i Paesi più bersagliati, con una quota del 3,26% dei dispositivi mobili e del 10,74% d… - sectest9 : RT @redhotcyber: L’Italia ha bisogno di un Responsible Disclosure Nazionale: cambiare le normative, innovare e incentivare per proteggere… - CyberSecurityN8 : RT @redhotcyber: L’Italia ha bisogno di un Responsible Disclosure Nazionale: cambiare le normative, innovare e incentivare per proteggere… - redhotcyber : L’Italia ha bisogno di un Responsible Disclosure Nazionale: cambiare le normative, innovare e incentivare per prote… -

Creare un attacco phishing è diventato più facile Oltre ad aver ridotto la complessità di sviluppare l'attacco, ... Chief Marketing Officer di Ermes - Cybersecurity , realtà italiana ...di Spid scaduti e il futuro dell'identità digitale in Italia Un ... Prende il via il percorso formativo 'Prendere il vento. Leadership nel mare del cambiamento' ... l'Ente che rappresenta i Direttori Generali di tutte le ... tra cui il Presidente di Accenture Italia , Fabio Benasso , il Presidente ...anche a nuove e crescenti problematiche legate alla cybersecurity ... Hosting provider: per la tua azienda scegli la strada della sicurezza ... in Italia come nel resto del mondo, gli attacchi informatici tramite ransomware sono aumentati drasticamente. Secondo quanto dicono i report di Clusit, l'associazione nazionale della cybersecurity, ... Oltre ad aver ridotto la complessità di sviluppare'attacco, ... Chief Marketing Officer di Ermes -, realtà italiana ...di Spid scaduti e il futuro dell'identità digitale inUn ......'Ente che rappresenta i Direttori Generali di tutte le ... tra cui il Presidente di Accenture, Fabio Benasso , il Presidente ...anche a nuove e crescenti problematiche legate alla...... income nel resto del mondo, gli attacchi informatici tramite ransomware sono aumentati drasticamente. Secondo quanto dicono i report di Clusit,'associazione nazionale della, ... Cybersecurity, I-Com: triplica l'offerta formativa universitaria CorCom