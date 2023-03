Cutro, le bare nella camera ardente. Recuperato il corpo di un'altra bambina (Di mercoledì 1 marzo 2023) - La vittima si aggiunge agli altri 14 minori che con certezza hanno perso la vita. Al momento si tratta complessivamente di 67 persone Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 1 marzo 2023) - La vittima si aggiunge agli altri 14 minori che con certezza hanno perso la vita. Al momento si tratta complessivamente di 67 persone

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fulviogiuliani : Le vittime della tragedia di #Cutro. Quelle di cui sono stati recuperati i resti, radunate nel palasport di… - giovann42365407 : @FrancescoLollo1 Dopo vai a Cutro, a vedere le bare incolonnate dei naufraghi morti annegati. - sognora_ : RT @liberioltre: La responsabilità di queste morti è nostra, ma in particolare di chi, per decreto, ha deciso di non salvare queste persone… - farinast3 : RT @liberioltre: La responsabilità di queste morti è nostra, ma in particolare di chi, per decreto, ha deciso di non salvare queste persone… - LaserClo : RT @liberioltre: La responsabilità di queste morti è nostra, ma in particolare di chi, per decreto, ha deciso di non salvare queste persone… -