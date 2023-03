Cuore Cosenza: riapre il discorso salvezza (Di mercoledì 1 marzo 2023) Cosenza-Reggina 2-1Un derby vietato ai deboli di Cuore. Che si risolve sui titoli di coda. Il Cosenza lo fa suo quando sembrava ormai che la Reggina avesse i tre punti in tasca. Vittoria in rimonta che alimenta le speranze di salvezza dei silani. Un successo targato Nasti. L’attaccante scuola Milan, entrato nella ripresa al posto di Zilli, realizza una doppietta nel giro di 60 secondi e vanifica il vantaggio siglato dall’ex Gori poco prima dell’intervallo. Primo tempo equilibrato con il Cosenza che acquista sicurezza e coraggio con il trascorrere dei minuti. Batte cinque calci d’angolo (a zero) e al 37? fallisce la più ghiotta delle palle-gol: Rispoli a tu per tu con Colombi alza sulla traversa. Al 37? un traversone rasoterra dello stesso Rispoli viene neutralizzato dalla difesa ospite. La Reggina ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 1 marzo 2023)-Reggina 2-1Un derby vietato ai deboli di. Che si risolve sui titoli di coda. Illo fa suo quando sembrava ormai che la Reggina avesse i tre punti in tasca. Vittoria in rimonta che alimenta le speranze didei silani. Un successo targato Nasti. L’attaccante scuola Milan, entrato nella ripresa al posto di Zilli, realizza una doppietta nel giro di 60 secondi e vanifica il vantaggio siglato dall’ex Gori poco prima dell’intervallo. Primo tempo equilibrato con ilche acquista sicurezza e coraggio con il trascorrere dei minuti. Batte cinque calci d’angolo (a zero) e al 37? fallisce la più ghiotta delle palle-gol: Rispoli a tu per tu con Colombi alza sulla traversa. Al 37? un traversone rasoterra dello stesso Rispoli viene neutralizzato dalla difesa ospite. La Reggina ...

Lega B Cosenza-Reggina, Inzaghi duro con i suoi: "Dobbiamo svegliarci" Serie BKT Cosenza-Reggina 2-1 Un derby vietato ai deboli di cuore. Che si risolve sui titoli di coda. Il Cosenza lo fa suo quando sembrava ormai che la Reggina avesse i tre punti in tasca. Vittoria in ... Cosenza, Nasti sulle orme di Lucarelli Il classe 2003 di proprietà del Milan entra e segna la prima doppietta tra i professionisti e regala un successo nel derby che in B mancava dal 1996 Mentre la Reggina sembrava avere in tasca la vittor ...