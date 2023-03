Csm | chi è Margherita Cassano nominata presidente della Corte di Cassazione | per la prima volta una donna

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SoniaSamoggia : RT @fanpage: Il Csm ha nominato Margherita Cassano presidente della Corte di Cassazione. È la prima donna nella storia italiana a ricoprire… - NuovaScintilla : RT @Avvenire_Nei: Csm. Chi è Cassano, prima donna presidente della Corte di Cassazione - Avvenire_Nei : Csm. Chi è Cassano, prima donna presidente della Corte di Cassazione - EmanueleTasina1 : RT @DomaniGiornale: ???? Chi è Margherita Cassano, la prima donna eletta presidente della Corte di Cassazione ?? di @giullimer - Alessan72173032 : Domando: chi è stato il figlio di p...., che per primo, corrotto, ha imposto l'estrorsione rca, peggio del pizzo de… -

È MARGHERITA CASSANO Fiorentina di origini lucane, classe 1955, Cassano è in magistratura dal 1980. Ha iniziato la carriera alla Procura di Firenze ed è stata componente del Csm, eletta tra le...

Chi è Cassano, prima donna presidente della Corte di Cassazione Avvenire

E il telefono squilla di continuo. Questa con Repubblica è la sua prima intervista che rilascia dal momento - erano le 11 in punto - della sua elezione all’unanimità da parte del Csm, con gli auguri ...Una vera e propria innovazione ai vertici della Suprema Corte: la guida di una donna. Margherita Cassano, classe 1955, da tre anni era presente in ruoli apicali della Cassazione, da vice del President ...