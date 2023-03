Crotone | salgono a 67 le vittime del naufragio Il pm | “Soccorsi mai partiti” Salvini annuncia querele | “Fango contro la Guardia costiera”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Crotone, salgono a 67 le vittime del naufragio. Il pm: “Soccorsi mai partiti”. Salvini annuncia querele: “Fango con… - MassimGiannini : RT @LaStampa: Naufragio di Crotone, trovato il corpo di una bambina: le vittime salgono a 67. Aperta la camera ardente al Palasport https:/… - LaStampa : Naufragio di Crotone, trovato il corpo di una bambina: le vittime salgono a 67. Aperta la camera ardente al Palaspo… - RobertoLoddo : RT @ilmanifesto: Salgono a 63 le vittime della strage al largo di Crotone. All’appello mancano ancora una trentina di persone. Bufera su Pi… - manifestosardo : RT @ilmanifesto: Salgono a 63 le vittime della strage al largo di Crotone. All’appello mancano ancora una trentina di persone. Bufera su Pi… -

. È di una bambina il sessantasettesimo corpo trovato questa mattina sulla spiaggia di Steccato di Cutro (). Poco prima che " alle 9 " aprisse la camera ardente al Palasport, il mare ha restituito l'ennesimo cadavere del naufragio di domenica scorsa: almeno 180 le persone che erano a bordo della ...Il conto dei corpi ritrovatia 64 le vittime accertate della tragedia di domenica all'alba ... I decreti di fermo firmati dalla Procura didovranno essere convalidati nelle prossime ore ...Fra questi sono presenti 14 minori, alcuni dei quali ancora ricoverati all'Ospedale di, altri accolti al Cara di Isola di Capo Rizzuto. Nella giornata di domani, dopo l'allestimento della ...

Crotone, salgono a 67 le vittime del naufragio: aperta la camera ardente al Palasport Il Fatto Quotidiano

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...