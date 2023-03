Crotone, la strage dei migranti è un crimine contro l’umanità. Che senso ha incolpare chi parte? (Di mercoledì 1 marzo 2023) L’accurata ricostruzione effettuata dal Fatto Quotidiano e da altri autorizza l’ipotesi che possano esistere responsabilità del governo italiano in ordine a quanto avvenuto nei pressi di Crotone. La Guardia Costiera, infatti, è pienamente attrezzata per intervenire in circostanze del genere e istituita proprio per provvedere, fra l’altro, a compiti di salvataggio in mare, in esecuzione di un obbligo previsto dalla legge e dal diritto internazionale, nonché dell’elementare principio di umanità che obbliga a prestare soccorso a chi sta per annegare. Perché, dunque, la Guardia Costiera non è intervenuta? E’ bene che l’inchiesta penale in corso affronti questo interrogativo e stabilisca se vi siano responsabilità politiche. Certo, l’alquanto scomposta reazione di questi ultimi induce a pensare male, molto male. Il premio per il peggiore in campo spetta in quest’occasione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) L’accurata ricostruzione effettuata dal Fatto Quotidiano e da altri autorizza l’ipotesi che possano esistere responsabilità del governo italiano in ordine a quanto avvenuto nei pressi di. La Guardia Costiera, infatti, è pienamente attrezzata per intervenire in circostanze del genere e istituita proprio per provvedere, fra l’altro, a compiti di salvataggio in mare, in esecuzione di un obbligo previsto dalla legge e dal diritto internazionale, nonché dell’elementare principio di umanità che obbliga a prestare soccorso a chi sta per annegare. Perché, dunque, la Guardia Costiera non è intervenuta? E’ bene che l’inchiesta penale in corso affronti questo interrogativo e stabilisca se vi siano responsabilità politiche. Certo, l’alquanto scomposta reazione di questi ultimi induce a pensare male, molto male. Il premio per il peggiore in campo spetta in quest’occasione ...

