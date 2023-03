Crotone, la disperazione dei familiari dei migranti: sanitari intervengono per soccorrere una donna (Di mercoledì 1 marzo 2023) La camera ardente nel palazzetto dello sport di Crotone, che accoglie le bare delle vittime del naufragio di Steccato di Cutro, è stata aperta in un'atmosfera di grande commozione e cordoglio. C'è chi arriva dalla Germania, chi dal Nord Italia. I familiari sono accompagnati dai volontari delle associazioni alle bare che contengono i resti dei propri cari. Qualcuno si accascia a terra e inizia a urlare dal dolore, a piangere disperatamente. <a href="https://www.lastampa.it/cronaca/2023/03/01/news/Crotone migranti morti ricerche-12669184/"><strong>Naufragio di Crotone, segui gli aggiornamenti</strong></a> Leggi su lastampa (Di mercoledì 1 marzo 2023) La camera ardente nel palazzetto dello sport di, che accoglie le bare delle vittime del naufragio di Steccato di Cutro, è stata aperta in un'atmosfera di grande commozione e cordoglio. C'è chi arriva dalla Germania, chi dal Nord Italia. Isono accompagnati dai volontari delle associazioni alle bare che contengono i resti dei propri cari. Qualcuno si accascia a terra e inizia a urlare dal dolore, a piangere disperatamente. Naufragio di, segui gli aggiornamenti

