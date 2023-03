Crotone, la Chiesa contro le parole del ministro Piantedosi. Dal vescovo di Palermo al presidente della Cei: “Colpevolizza le vittime” (Di mercoledì 1 marzo 2023) Scontro tra la Chiesa italiana e il governo dopo la tragedia di Cutro, in Calabria. A infiammare l’episcopato della Penisola sono state le dichiarazioni del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che ha affermato che “chi scappa da una guerra non deve affidarsi a scafisti senza scrupoli”. Immediata e durissima la condanna di queste parole da parte dell’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, che non ci sta a restare in silenzio, forte anche della posizione di Papa Francesco che a Lampedusa, nel primo viaggio del suo pontificato, l’8 luglio 2013, condannò con fermezza la “globalizzazione dell’indifferenza” proprio davanti a simili tragedie. “Non c’è spazio oggi – ha affermato Lorefice – per i qualunquismi: è tempo per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Stra laitaliana e il governo dopo la tragedia di Cutro, in Calabria. A infiammare l’episcopatoPenisola sono state le dichiarazioni deldell’Interno, Matteo, che ha affermato che “chi scappa da una guerra non deve affidarsi a scafisti senza scrupoli”. Immediata e durissima la condanna di questeda parte dell’arcidi, monsignor Corrado Lorefice, che non ci sta a restare in silenzio, forte ancheposizione di Papa Francesco che a Lampedusa, nel primo viaggio del suo pontificato, l’8 luglio 2013, condannò con fermezza la “globalizzazione dell’indifferenza” proprio davanti a simili tragedie. “Non c’è spazio oggi – ha affermato Lorefice – per i qualunquismi: è tempo per ...

