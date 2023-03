Crotone, Don Ferrari: “Non è una tragedia, è una strage con delle responsabilità. Migranti fanno questi viaggi perché non esistono canali legali” (Di mercoledì 1 marzo 2023) “Quello che è avvenuto a Crotone è a tutti gli effetti una strage, con delle responsabilità che ci riguardano tutti a diversi livelli”. Sì esprime senza giri di parole Mattia Ferrari, cappellano di Mediterranea Saving Humans: “Queste persone vengono costrette a lasciare i loro paesi quasi sempre a causa delle disuguaglianze e dai conflitti causati dal nostro sistema economico e sono costrette a intraprendere viaggi pericolosi perché non esistono canali legali per arrivare in Europa. Per questo tutti i naufragi nel mediterraneo sono stragi e non sono tragedie, in particolare questa avvenuta sulle nostre coste, rispetto alla quale spero venga fatta chiarezza sull’eventuali responsabilità ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) “Quello che è avvenuto aè a tutti gli effetti una, conche ci riguardano tutti a diversi livelli”. Sì esprime senza giri di parole Mattia, cappellano di Mediterranea Saving Humans: “Queste persone vengono costrette a lasciare i loro paesi quasi sempre a causadisuguaglianze e dai conflitti causati dal nostro sistema economico e sono costrette a intraprenderepericolosinonper arrivare in Europa. Per questo tutti i naufragi nel mediterraneo sono stragi e non sono tragedie, in particolare questa avvenuta sulle nostre coste, rispetto alla quale spero venga fatta chiarezza sull’eventuali...

