Crosetto, 'fare sistema, adeguare strumento militare a nuove minacce' (Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Credo profondamente nell'esigenza di 'fare sistema', per mettere a disposizione dell'Italia il meglio delle tecnologie e delle intelligenze: cosa tanto più necessaria in ambiti come questo, ad elevato tasso di conoscenza. L'Italia, in questa fase, è tra i protagonisti di una riorganizzazione che coinvolge tutte le maggiori Nazioni della Nato, con l'obiettivo di adeguare lo strumento militare alle nuove minacce. Il dominio cyber è al centro di questa riorganizzazione". Lo afferma il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in una lettera inviata in occasione di “CyberSec2023 - Nuovi Domìni, Guerre Ibride e Cooperazione”, la seconda edizione della Conferenza internazionale promossa ed organizzata dal quotidiano online ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Credo profondamente nell'esigenza di '', per mettere a disposizione dell'Italia il meglio delle tecnologie e delle intelligenze: cosa tanto più necessaria in ambiti come questo, ad elevato tasso di conoscenza. L'Italia, in questa fase, è tra i protagonisti di una riorganizzazione che coinvolge tutte le maggiori Nazioni della Nato, con l'obiettivo diloalle. Il dominio cyber è al centro di questa riorganizzazione". Lo afferma il ministro della Difesa, Guido, in una lettera inviata in occasione di “CyberSec2023 - Nuovi Domìni, Guerre Ibride e Cooperazione”, la seconda edizione della Conferenza internazionale promossa ed organizzata dal quotidiano online ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Crosetto, 'fare sistema, adeguare strumento militare a nuove minacce' - - fisco24_info : Crosetto, 'fare sistema, adeguare strumento militare a nuove minacce': (Adnkronos) - 'Credo profondamente nell'esig… - ImerCopelli : @elisamariastel1 Il cocainomane senza volerlo ci ha detto la verità. La guerra è spinta dalla NATO, Crosetto sarai… - elisabaronessa : @stanzaselvaggia Éper questo che vogliono aumentare la spesa militare? Per armi che non ci servono? Per fare piacere a Crosetto? - OmbraDuca : RT @Alessardo74: Hai capito Crosetto? Zitto Zitto fa fare affari ai suoi amici armaioli. Che schifo di schifo questo governo. -