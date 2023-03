“Cristo è il nostro futuro”: motto e logo del Viaggio di Papa Francesco in Ungheria (Di mercoledì 1 marzo 2023) Città del Vaticano – Svelati logo e motto del Viaggio Apostolico di Papa Francesco in Ungheria. La tre giorni di Budapest è il 41mo Viaggio all’estero di Papa Bergoglio. L’elemento centrale del logo è il Ponte delle Catene di Budapest, il più antico ponte ungherese che attraversa il Danubio. Simbolo della capitale e del Paese, in origine fu costruito per collegare le città di Buda e Pest. Esso vuole rievocare il pensiero, più volte richiamato dal Santo Padre, dell’importanza di costruire ponti tra gli uomini. Sui due piloni del ponte si incontrano i colori della Santa Sede (giallo e bianco) e quelli nazionali ungheresi (rosso, bianco e verde). Il logo è delimitato da un cerchio che simboleggia l’Eucaristia, ma anche il ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 1 marzo 2023) Città del Vaticano – SvelatidelApostolico diin. La tre giorni di Budapest è il 41moall’estero diBergoglio. L’elemento centrale delè il Ponte delle Catene di Budapest, il più antico ponte ungherese che attraversa il Danubio. Simbolo della capitale e del Paese, in origine fu costruito per collegare le città di Buda e Pest. Esso vuole rievocare il pensiero, più volte richiamato dal Santo Padre, dell’importanza di costruire ponti tra gli uomini. Sui due piloni del ponte si incontrano i colori della Santa Sede (giallo e bianco) e quelli nazionali ungheresi (rosso, bianco e verde). Ilè delimitato da un cerchio che simboleggia l’Eucaristia, ma anche il ...

