Cristina Scuccia pronta per l’Honduras: “Non teme nulla” (Di mercoledì 1 marzo 2023) Da quando è stata annunciata la partecipazione di Cristina Scuccia alla nuova edizione de L’isola dei famosi, la curiosità è aumentata parecchio. Il reality partirà dal 17 aprile 2023. Proprio in quella data dovremo vedere l’ormai ex Suor Cristina lanciarsi dall’elicottero per raggiungere a nuoto l’isola deserta che la ospiterà in vesti decisamente inedite: quelle di naufraga in Honduras. L’ex Suor Cristina più carica che mai per L’isola dei famosi Il settimanale Di Più ha parlato dello sbarco di Cristina Scuccia a L’isola dei famosi. Sbarco che avverrà tra oltre un mese eppure è già il più chiacchierato e discusso. Si legge che la ex suora si stia già preparando per questa nuova avventura televisiva. La Scuccia sarebbe molto carica per affrontare la sfida e ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 1 marzo 2023) Da quando è stata annunciata la partecipazione dialla nuova edizione de L’isola dei famosi, la curiosità è aumentata parecchio. Il reality partirà dal 17 aprile 2023. Proprio in quella data dovremo vedere l’ormai ex Suorlanciarsi dall’elicottero per raggiungere a nuoto l’isola deserta che la ospiterà in vesti decisamente inedite: quelle di naufraga in Honduras. L’ex Suorpiù carica che mai per L’isola dei famosi Il settimanale Di Più ha parlato dello sbarco dia L’isola dei famosi. Sbarco che avverrà tra oltre un mese eppure è già il più chiacchierato e discusso. Si legge che la ex suora si stia già preparando per questa nuova avventura televisiva. Lasarebbe molto carica per affrontare la sfida e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Dopo aver lasciato il convento, Cristina Scuccia (conosciuta come Suor Cristina) prenderà parte alla nuova edizione… - tuttopuntotv : Cristina Scuccia pronta per l’Honduras: “Non teme nulla” #isola #IsoladeiFamosi - BITCHYFit : Cristina Scuccia a L'Isola dei Famosi: 'È carica e non teme la fame' #Isola - andreastoolbox : Cristina Scuccia a L’Isola dei Famosi: “È carica e non teme la fame” #Scuccia #Cristina #a #dei #L’Isola ??????? - Reality_House : Cristina Scuccia è davvero ovunque ultimamente #GFvip -