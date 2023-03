Cristina Scuccia a L’Isola dei Famosi: “È carica e non teme la fame” (Di mercoledì 1 marzo 2023) Cristina Scuccia sarà una delle nuove concorrenti de L’Isola dei Famosi che debutterà su Canale5 il prossimo 17 aprile. Il suo nome è senza dubbio quello più chiacchierato e il settimanale DiPiù a tal proposito ha scritto: “È lei uno dei nomi più attesi della nuova edizione de L’Isola dei Famosi in onda dal prossimo aprile. Sì, raccontano dietro le quinte, Cristina si sta già preparando per questa sfida, è carica e non teme nulla. La fame non la spaventa perché per anni, proprio quando era suora, ha vestito i panni della missionaria”. L’Isola dei Famosi per Cristina Scuccia sarà il terzo programma a cui parteciperà dopo aver preso parte nel 2014 a The ... Leggi su biccy (Di mercoledì 1 marzo 2023)sarà una delle nuove concorrenti dedeiche debutterà su Canale5 il prossimo 17 aprile. Il suo nome è senza dubbio quello più chiacchierato e il settimanale DiPiù a tal proposito ha scritto: “È lei uno dei nomi più attesi della nuova edizione dedeiin onda dal prossimo aprile. Sì, raccontano dietro le quinte,si sta già preparando per questa sfida, èe nonnulla. Lanon la spaventa perché per anni, proprio quando era suora, ha vestito i panni della missionaria”.deipersarà il terzo programma a cui parteciperà dopo aver preso parte nel 2014 a The ...

