Crisi Samp: club salvo per 120 giorni, ma debiti per 200 mln (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il tribunale di Genova ha accolto la misura della composizione negoziata della Crisi della Sampdoria che il Consiglio di Amministrazione del club blucerchiato, assieme all’esperto Eugenio Bissocoli, ha presentato nelle scorse settimane. Sono stati fissati in 120 giorni i termini che vietano ai creditori di poter fare istanza di fallimento nei confronti della società, permettendo L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il tribunale di Genova ha accolto la misura della composizione negoziata delladelladoria che il Consiglio di Amministrazione delblucerchiato, assieme all’esperto Eugenio Bissocoli, ha presentato nelle scorse settimane. Sono stati fissati in 120i termini che vietano ai creditori di poter fare istanza di fallimento nei confronti della società, permettendo L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BertoliSamuele : @Alex_Cavasinni Il discorso è un po’ più complesso da poter viscerare in un tweet. Crisi inter NO. Ma che ci siano… - SkydAnc3R : Visto che il filone composizione negoziata della crisi non ha attecchito, è ricominciata la settimana decisiva per… - rep_genova : Crisi Samp, la verità di Romei: 'Non perdiamo la speranza di salvarci' [aggiornamento delle 16:00] -