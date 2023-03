Crisi idrica, arriva il commissario del Governo (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il Governo muove i primi passi per affrontare l’emergenza siccità. A Palazzo Chigi nella prima cabina di regia sulla Crisi idrica presieduta dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Governo con i ministri di indirizzo ha deciso di lavorare ad un decreto sull'emergenza siccità con la nomina di un commissario ad hoc, una cabina di regia fra i ministri interessati e semplificazioni delle procedure per gli interventi necessari. Il commissario nominato avrà poteri esecutivi e definirà con il tavolo tecnico un Piano idrico straordinario e una campagna di sensibilizzazione sull'uso responsabile della risorsa idrica. Sono queste le misure emergenziali previste per contrastare un fenomeno che si prevede subirà un peggioramento nel 2023 a causa dell’aumento delle ... Leggi su panorama (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ilmuove i primi passi per affrontare l’emergenza siccità. A Palazzo Chigi nella prima cabina di regia sullapresieduta dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ilcon i ministri di indirizzo ha deciso di lavorare ad un decreto sull'emergenza siccità con la nomina di unad hoc, una cabina di regia fra i ministri interessati e semplificazioni delle procedure per gli interventi necessari. Ilnominato avrà poteri esecutivi e definirà con il tavolo tecnico un Piano idrico straordinario e una campagna di sensibilizzazione sull'uso responsabile della risorsa. Sono queste le misure emergenziali previste per contrastare un fenomeno che si prevede subirà un peggioramento nel 2023 a causa dell’aumento delle ...

