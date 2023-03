Crisi e terremoto: i turchi non vogliono più i migranti siriani, il naufragio di Crotone conferma che l’esodo è iniziato. Fallimento del piano Ue (costato sei miliardi) (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tenete a mente due numeri, quello dei rifugiati siriani presenti in turchia, 3,5 milioni, e quello delle ammissioni umanitarie concesse loro dai Paesi europei: 39 mila. I dati sono quelli del ministero dell’Interno turco. Fotografano ciò che l’Europa ha fatto negli ultimi nove anni e dopo l’accordo che ha trasformato la turchia nella prima nazione al mondo per numero di rifugiati, oggi più di 4 milioni. Troppi per un paese a basso reddito, sulla soglia di una profonda Crisi economica e colpito, lo scorso 6 febbraio, da un terremoto che ha causato 44 mila morti. Epicentro nella provincia di Gaziantep dove vivono mezzo milione di siriani, sempre più mal visti dall’opinione pubblica e propensi a migrare. Impegnato nell’emergenza post sisma, il Programma alimentare mondiale delle Nazioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tenete a mente due numeri, quello dei rifugiatipresenti ina, 3,5 milioni, e quello delle ammissioni umanitarie concesse loro dai Paesi europei: 39 mila. I dati sono quelli del ministero dell’Interno turco. Fotografano ciò che l’Europa ha fatto negli ultimi nove anni e dopo l’accordo che ha trasformato laa nella prima nazione al mondo per numero di rifugiati, oggi più di 4 milioni. Troppi per un paese a basso reddito, sulla soglia di una profondaeconomica e colpito, lo scorso 6 febbraio, da unche ha causato 44 mila morti. Epicentro nella provincia di Gaziantep dove vivono mezzo milione di, sempre più mal visti dall’opinione pubblica e propensi a migrare. Impegnato nell’emergenza post sisma, il Programma alimentare mondiale delle Nazioni ...

