Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - rickyhunter071 : Siamo alla mercè di kriminali korrotti che hanno deliberatamente usato le persone come pura fonte di guadagno e con… -

Lo dichiara il microbiologo e senatore Pd Andrea, commentando l'avvio dell'iter per la Commissione d'inchiestaCovid - 19 . Per l'esperto, che in Veneto ha vissuto da vicino le varie ...Tutti,incluso, alle telecamere di Vicenzatoday.it , hanno puntualizzato il proprio punto ... La replica dell'esecutivo Ad ogni modo il 25 febbraiotema, che secondo gli attivisti rimane ......13, Bossi 12; per Heron sono 20 di Grisendi, 14 di Beltrami, 10 di Sgarbi). Sampolo batte ... mettendo in difficoltà gli ospiti e portandosi+16 al 20'. Al rientro dalla pausa lunga, la ...

Crisanti sul Covid nato da una fuga da un laboratorio della Cina: “Balle” Globalist.it

Un senatore, alcuni consiglieri regionali veneti ed una dirigente della Cgil berica parlano della contaminazione da derivati del fluoro, attribuita alla trissinese Miteni, che ha colpito il Veneto cen ...È una sala consiliare gremita quella che lunedì scorso ha accolto il noto virologo Andrea Crisanti, arrivato a Velo d’Astico in veste politica in vista delle primarie indette dal Partito Democratico c ...