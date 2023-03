Criptovalute: investimenti bitcoin bloccati, procuratore 'accesso impedito a clienti' (Di mercoledì 1 marzo 2023) Milano, 1 mar. (Adnkronos) - Oltre alle sedi della società a Milano, Genova e Padova, i finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria e del Nucleo speciale di polizia valutaria di Milano, stanno perquisendo le abitazioni dei due fondatori di 'The Rock Trading', società per investimenti in Criptovalute; inoltre, sono in corso accertamenti finanziari finalizzati a verificare la gestione della liquidità da parte della società, nonché la destinazione delle somme raccolte. Lo rende noto il procuratore di Milano Marcello Viola, dopo le notizie di stampa sulla società operante nello scambio di cripto-attività e iscritta nel registro degli operatori di valute virtuale, tenuto dall'Oam (organismo agenti e mediatori). "La società, da qualche giorno, senza fornire adeguate giustificazioni, ha interrotto l'operatività della piattaforma, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Milano, 1 mar. (Adnkronos) - Oltre alle sedi della società a Milano, Genova e Padova, i finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria e del Nucleo speciale di polizia valutaria di Milano, stanno perquisendo le abitazioni dei due fondatori di 'The Rock Trading', società perin; inoltre, sono in corso accertamenti finanziari finalizzati a verificare la gestione della liquidità da parte della società, nonché la destinazione delle somme raccolte. Lo rende noto ildi Milano Marcello Viola, dopo le notizie di stampa sulla società operante nello scambio di cripto-attività e iscritta nel registro degli operatori di valute virtuale, tenuto dall'Oam (organismo agenti e mediatori). "La società, da qualche giorno, senza fornire adeguate giustificazioni, ha interrotto l'operatività della piattaforma, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Criptovalute: investimenti bitcoin bloccati, procuratore 'accesso impedito a clienti' - - soldi365 : 'Crypto Scams', Bper Banca promuove campagna contro le truffe sugli investimenti in criptovalute - zazoomblog : Bper promuove Crypto Scams campagna contro le truffe sugli investimenti in criptovalute - #promuove #Crypto #Scams… - News24_it : Bper promuove 'Crypto Scams', campagna contro le truffe sugli investimenti in criptovalute - infoiteconomia : Criptovalute: investimenti in bitcoin bloccati, Gdf perquisisce società -