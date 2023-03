Criminalità minorile in aumento L’allarme del sindacato di polizia

Leggi su tarantinitime

(Di mercoledì 1 marzo 2023) «Sono sempre più i giovanissimi che diventano braccio armato dellae si rendono protagonisti di episodi a dir poco inquietanti. L’ultimo in ordine di tempo a Manduria, dove un minorenne ha minacciato un coetaneo puntandogli al petto una scacciacani, dopo aver esploso alcuni colpi in aria. La deriva cui stiamo assistendo è preoccupante». A Dirlo è Antonio Digregorio, segretario generale provinciale di Taranto deldiSiulp. «Dopo l’efferato omicidio di Manduria maturato in un contesto diorganizzata e piazze di spaccio – dice Digregorio – assistiamo a quest’altro episodio inquietante. Secondo il rapporto del Procuratore Generale Antonio Maruccia, illustrato durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario, laè in forte ...