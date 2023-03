Crepe sul muro di casa, potrebbero nascondere un problema grave: come rimediare senza sprecare soldi (Di mercoledì 1 marzo 2023) Le case si “muovono” e prima o poi su ogni muro spuntano Crepe più o meno vistose: ecco come valutarne la gravità e sanarle con il fai-da-te. L’Italia è un paese ad alto rischio sismico e ogni giorno registra decine di scosse, per fortuna quasi sempre di lieve entità. Naturalmente il patrimonio edilizio nazionale ne risente, in modo più o meno visibile. Mettiamoci anche l’innalzamento e l’abbassamento naturale del terreno, le vibrazioni del traffico stradale e/o ferroviario, il problema di tubazioni, fognature, scarichi e compagnia bella spesso fatiscenti, e le sollecitazioni durante qualche lavoro di manutenzione ordinaria o straordinaria… Insomma, le nostre case si “muovono” e il sintomo principale sta nelle Crepe che talvolta vediamo spuntare sui muri. Lesioni sui muri di una certa entità ... Leggi su grantennistoscana (Di mercoledì 1 marzo 2023) Le case si “muovono” e prima o poi su ognispuntanopiù o meno vistose: eccovalutarne la gravità e sanarle con il fai-da-te. L’Italia è un paese ad alto rischio sismico e ogni giorno registra decine di scosse, per fortuna quasi sempre di lieve entità. Naturalmente il patrimonio edilizio nazionale ne risente, in modo più o meno visibile. Mettiamoci anche l’innalzamento e l’abbassamento naturale del terreno, le vibrazioni del traffico stradale e/o ferroviario, ildi tubazioni, fognature, scarichi e compagnia bella spesso fatiscenti, e le sollecitazioni durante qualche lavoro di manutenzione ordinaria o straordinaria… Insomma, le nostre case si “muovono” e il sintomo principale sta nelleche talvolta vediamo spuntare sui muri. Lesioni sui muri di una certa entità ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anna_boggero : RT @PaoloBorg: L'unica differenza tra questo governo e il primo governo Conte è che questi non saltano sul balcone Ma solo perché gli hanno… - Civetta46262114 : RT @PaoloBorg: L'unica differenza tra questo governo e il primo governo Conte è che questi non saltano sul balcone Ma solo perché gli hanno… - emanuelegiusep3 : RT @PaoloBorg: L'unica differenza tra questo governo e il primo governo Conte è che questi non saltano sul balcone Ma solo perché gli hanno… - GaetanoBellino : RT @PaoloBorg: L'unica differenza tra questo governo e il primo governo Conte è che questi non saltano sul balcone Ma solo perché gli hanno… - solina_paolo : RT @PaoloBorg: L'unica differenza tra questo governo e il primo governo Conte è che questi non saltano sul balcone Ma solo perché gli hanno… -