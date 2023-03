Cremonese - Roma, lo show tra Mourinho e il quarto uomo: la Figc apre un'inchiesta (Di mercoledì 1 marzo 2023) La Roma ha perso contro la Cremonese, i grigiorossi hanno trovato la prima vittoria in Serie A dopo 27 anni di attesa. Una serata che, ancora una volta, ha però visto protagonista Jose Mourinho. L'... Leggi su globalist (Di mercoledì 1 marzo 2023) Laha perso contro la, i grigiorossi hanno trovato la prima vittoria in Serie A dopo 27 anni di attesa. Una serata che, ancora una volta, ha però visto protagonista Jose. L'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ASRomaEN : Back to league action… ?? ?? Cremonese ? 18:30 ??? Giovanni Zini Stadium ?? DAJE ROMA DAJE ?? #ASRoma #CremoneseRoma - angelomangiante : Contro la Cremonese era il punto più basso dell'anno per la Roma in Coppa Italia. Contro la Cremonese è ora il pun… - Eurosport_IT : La Cremonese trova la prima vittoria stagionale in Serie A: battuta la Roma 2-1! ?????? #SerieA | #CremoneseRoma |… - nicolanegro : Come al solito #Mourinho sposta l’attenzione su altro evitando di giustificare così l’imbarazzante sconfitta della… - Chr12tian : Per chi se la prende con #Mourinho per la sconfitta con la #Cremonese o per chi rimane sorpreso da una partita come… -