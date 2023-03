Cremonese - Roma | le pagelle | Benassi uomo ovunque | 7 | 5; Pellegrini irriconoscibile | 4 | 5

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Non deve fare nemmeno troppi miracoli, ma quando laarriva in area ha i tempi giusti soprattutto nelle uscite basse. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ASRomaEN : Back to league action… ?? ?? Cremonese ? 18:30 ??? Giovanni Zini Stadium ?? DAJE ROMA DAJE ?? #ASRoma #CremoneseRoma - angelomangiante : Contro la Cremonese era il punto più basso dell'anno per la Roma in Coppa Italia. Contro la Cremonese è ora il pun… - Eurosport_IT : La Cremonese trova la prima vittoria stagionale in Serie A: battuta la Roma 2-1! ?????? #SerieA | #CremoneseRoma |… - andreastoolbox : Cremonese-Roma 2-1, Mourinho fallisce l'aggancio al secondo posto: decide Ciofani su rigore dopo il pari di Spinazz… - Marcojuve941 : Anche chiffi tifa inter,ma a differenza vostra noi abbiamo vinto Brucia perdere con la cremonese vero mister? Il… -

Non deve fare nemmeno troppi miracoli, ma quando laarriva in area ha i tempi giusti soprattutto nelle uscite basse. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : ......30 Verona - Fiorentina 0 - 3 20:45 Lazio - Sampdoria 1 - 0 CALCIO - LA LIGA 21:00 Villarreal - Getafe 2 - 1 BASKET - SERIE A2 20:30 Cantù - Latina 90 - 62 CALCIO - SERIE A 18:302 - ...Per i grigiorossi segnano Tsadjout e Ciofani, ai giallorossi non basta Spinazzola. Laregistra il suo primo successo di stagione battendo in casa laper 2 - 1, dopo la vittoria ottenuta in Coppa Italia. A regalare la vittoria e il sorpasso grigiorosso sulla Sampdoria in ...

Il tecnico della Roma al termine della partita torna sulla sua espulsione Brutta battuta d'arresto per la Roma che perde 2-1 contro la Cremonese e fallisce l'aggancio al secondo posto. Non una bella s ...Nel match delle 18.30 grande impresa invece della Cremonese, con i grigiorossi che contro la Roma hanno trovato il primo successo in questa Serie A. Di seguito, dunque, il riassunto delle gare odierne ...