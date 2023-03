Cremonese-Roma, aperta l’inchiesta sulle frasi di Serra a Mourinho (Di mercoledì 1 marzo 2023) La Procura Federale ha comunicato di aver aperto un’inchiesta su quanto accaduto nella sfida tra Cremonese e Roma La Procura Federale, dopo le dichiarazioni rilasciate da José Mourinho sull’arbitro Serra nel post partita di Cremonese-Roma, ha aperto un’inchiesta sull’episodio che ha determinato l’espulsione dell’allenatore giallorosso. A breve saranno ascoltati l’allenatore portoghese ed il quarto ufficiale della gara Marco Serra per capire quali siano state le frasi pronunciate. Lo stesso Mourinho ieri, commentando l’episodio, aveva invocato l’intervento della Procura. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 marzo 2023) La Procura Federale ha comunicato di aver aperto un’inchiesta su quanto accaduto nella sfida traLa Procura Federale, dopo le dichiarazioni rilasciate da Josésull’arbitronel post partita di, ha aperto un’inchiesta sull’episodio che ha determinato l’espulsione dell’allenatore giallorosso. A breve saranno ascoltati l’allenatore portoghese ed il quarto ufficiale della gara Marcoper capire quali siano state lepronunciate. Lo stessoieri, commentando l’episodio, aveva invocato l’intervento della Procura. L'articolo proviene da Calcio News 24.

