Cremlino, 'Kiev nega invio droni? Non le crediamo' (Di mercoledì 1 marzo 2023) La Russia non crede a quanto detto dal consigliere presidenziale ucraino Mikhaylo Podolyak secondo il quale l'Ucraina non attacca il territorio russo con i droni. "Non gli crediamo", ha risposto il ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 1 marzo 2023) La Russia non crede a quanto detto dal consigliere presidenziale ucraino Mikhaylo Podolyak secondo il quale l'Ucraina non attacca il territorio russo con i. "Non gli", ha risposto il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : I droni di Kiev vicino a Mosca: “Mancava un’ora per colpire il Cremlino”. E l’Ucraina ribalta i confini della guerr… - iconanews : Cremlino, 'Kiev nega invio droni? Non le crediamo' - notizienet : Cremlino, 'Kiev nega invio droni? Non le crediamo' - Ha affermato Peskov - News24_it : Cremlino, 'Kiev nega invio droni? Non le crediamo' - fisco24_info : Cremlino, 'Kiev nega invio droni? Non le crediamo': Ha affermato Peskov -