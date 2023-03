**Covid: sindacato medici, 'Commissione d'inchiesta non cerchi capro espiatorio'** (Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, 1 mar. (Adnkronos Salute) - "Lo scopo di un Commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid non deve essere la ricerca di un capro espiatorio o di una risposta a fazioni estreme come i no-vax che vogliono individuare attacchi alla salute pubblica. L'obiettivo deve essere quello di comprendere, capire dove si poteva fare meglio nella gestione della pandemia e invece si è sbagliato, allora ha un senso. Bene se potrà aiutare ad evitare in futuro errori già commessi in questi tre anni". Così all'Adnkronos Salute Pierino Di Silverio, segretario nazionale dell'Anaao Assomed, il sindacato dei medici dirigenti del Ssn. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, 1 mar. (Adnkronos Salute) - "Lo scopo di unparlamentare d'sul Covid non deve essere la ricerca di uno di una risposta a fazioni estreme come i no-vax che vogliono individuare attacchi alla salute pubblica. L'obiettivo deve essere quello di comprendere, capire dove si poteva fare meglio nella gestione della pandemia e invece si è sbagliato, allora ha un senso. Bene se potrà aiutare ad evitare in futuro errori già commessi in questi tre anni". Così all'Adnkronos Salute Pierino Di Silverio, segretario nazionale dell'Anaao Assomed, ildeidirigenti del Ssn.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... UglCatania : Covid: Ugl Sicilia, “farmacisti precari dimenticati da tutti” - 72Oliveri : Vaccino Covid legittimo. Anche se comporta evento avverso grave, il cittadino ha obbligo sacrificio - Infermieristi… - marcozzettino : RT @Vito68122235: Video IL sindacato di polizia LES (Libertà e sicurezza)ha depositato una denuncia in quanto sono state fatte delle indag… - 29luglio71 : RT @stallicubi: 'Un esposto denuncia per morti improvvise e i sieri Covid è stato depositato in una Procura della Repubblica dall’avvocato… - gruppo_milano : PERCHE' TORNIAMO TUTTI AL PIO ALBERGO TRIVULZIO ... 1. -