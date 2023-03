Covid | posizione Conte e Speranza sarà trasmessa a Tribunale ministri

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Milano, 1 mar. (Adnkronos) - Per l'ex premier Giuseppee l'ex ministro della Salute Robertocoinvolti nell'inchiesta della procura di Bergamo sulsi prepara la trasmissione degli atti aldei. L'inchiesta conta 19 indagati che devono rispondere, a vario titolo, dei reati di epidemia colposa aggravata, omicidio colposo plurimo e rifiuto di atti di ufficio. Nel caso che cui un ministro è indagato, la materia è disciplinata direttamente dall'articolo 96 della Costituzione e competente a giudicare in tema è ildei

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EmyRoyaleagle : RT @elisamariastel1: Hong Kong smetterà di richiedere maschere da indossare nei luoghi pubblici da mercoledì, volgendo al termine la prolun… - Gigliom57 : RT @elisamariastel1: Hong Kong smetterà di richiedere maschere da indossare nei luoghi pubblici da mercoledì, volgendo al termine la prolun… - Massimo50536041 : RT @Fuck_Euro_: Caro #Bassetti, se posti sul profilo questa foto è perché vuoi schierarti da una specifica parte, o vuoi dare un esempio, o… - AristarcoScann1 : RT @elisamariastel1: Hong Kong smetterà di richiedere maschere da indossare nei luoghi pubblici da mercoledì, volgendo al termine la prolun… - sacinaro : RT @elisamariastel1: Hong Kong smetterà di richiedere maschere da indossare nei luoghi pubblici da mercoledì, volgendo al termine la prolun… -

La procura di Bergamo ha chiuso le indagini sull'epidemia diche ha colpito con particolare violenza la città e la sua provincia. Questa parte di Lombardia,...è molto probabile che ladi ...Durante la pandemia di- 19, il funzionario pare aver sviluppato "paure irrazionali"., ... Oltre al passato nella Bundeswehr, i due "condividevano anche la loropolitica". A favore di ...In sesta e settima, praticamente alla pari con alcuni quartieri di Roma, ci sono le zone ... " Milano resta però la città in cui scommettere tutto, in particolare dopo il", assicurano ...

Covid: posizione Conte e Speranza sarà trasmessa a Tribunale ... Gazzetta di Reggio

La procura di Bergamo ha chiuso le indagini sull'epidemia di Covid che ha colpito con particolare violenza ... Dei circa 20 indagati è molto probabile che la posizione di una parte di questi verrà ...La Cina non ha gradito le parole del direttore dell’FBI Christopher Wray, secondo il quale la pandemia di Covid-19 “molto ...