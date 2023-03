Covid, per i Pm fu epidemia colposa. Accusati Conte, Speranza, Brusaferro, Locatelli, Miozzo, Fontana e Gallera (Di mercoledì 1 marzo 2023) Sono una ventina gli indagati nell’inchiesta sulla gestione del Covid nella bergamasca che è stata chiusa oggi. Tra questi, da quanto è trapelato, ci sono l’ex premier Giuseppe Conte, l’ex ministro Roberto Speranza, il Governatore della Lombardia Attilio Fontana, l’ex assessore Giulio Gallera, il presidente dell’Istituto superiore di Sanità Silvio Brusaferro e il presidente del Consiglio superiore di Sanità Franco Locatelli. Gli avvisi di conclusione dell’indagine sono in via di notifica. Da quanto si è saputo, Fontana e Gallera, anche attraverso i loro legali, non hanno al momento ricevuto alcun atto riguardante la chiusura dell’inchiesta della Procura di Bergamo anche a loro carico. Nessuna comunicazione formale, dunque, allo stato ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 1 marzo 2023) Sono una ventina gli indagati nell’inchiesta sulla gestione delnella bergamasca che è stata chiusa oggi. Tra questi, da quanto è trapelato, ci sono l’ex premier Giuseppe, l’ex ministro Roberto, il Governatore della Lombardia Attilio, l’ex assessore Giulio, il presidente dell’Istituto superiore di Sanità Silvioe il presidente del Consiglio superiore di Sanità Franco. Gli avvisi di conclusione dell’indagine sono in via di notifica. Da quanto si è saputo,, anche attraverso i loro legali, non hanno al momento ricevuto alcun atto riguardante la chiusura dell’inchiesta della Procura di Bergamo anche a loro carico. Nessuna comunicazione formale, dunque, allo stato ...

Covid: per l'Fbi, probabile origine incidente in laboratorio Cina l'Adige Covid 19, indagati l'ex premier Conte e l'ex ministro Speranza L'accusa è di epidemia colposa. Sono in tutto una ventina le persone iscritte nel registro, tra cui il governatore della Lombardia Fontana. Covid a Bergamo, perché è nata l'inchiesta: i 5 mila morti in più in un mese e la decisione mancata sulla zona rossa Adnkronos ha riempito più di 3mila bare in provincia di Bergamo, la procura guidata da Antonio Chiappani tira le fila dell'inchiesta per epidemia colposa e l'atto di notifica sarà consegnato…