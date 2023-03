Covid, la Procura di Bergamo indaga per epidemia colposa Conte, Speranza, Fontana e Brusaferro (Di mercoledì 1 marzo 2023) La Procura di Bergamo ha chiuso dopo tre anni l’indagine sul Covid e sulla mancata zona rossa in Lombardia all’inizio dell’epidemia: sono 19 gli indagati tra cui l’allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte, l’ex ministro della Salute Roberto Speranza, il governatore lombardo Attilio Fontana e l’ex assessore al Welfare, Giulio Gallera. La Guardia di finanza ha avviato le notifiche per i reati di epidemia colposa aggravata, omicidio colposo plurimo, rifiuto di atti di ufficio. Per l’ex premier Conte e l’ex ministro Speranza si prepara la trasmissione degli atti al Tribunale dei ministri. Nell’atto che chiude le indagini ci sono anche il presidente dell’Istituto Superiore della ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ladiha chiuso dopo tre anni l’indagine sule sulla mancata zona rossa in Lombardia all’inizio dell’: sono 19 gliti tra cui l’allora presidente del Consiglio Giuseppe, l’ex ministro della Salute Roberto, il governatore lombardo Attilioe l’ex assessore al Welfare, Giulio Gallera. La Guardia di finanza ha avviato le notifiche per i reati diaggravata, omicidio colposo plurimo, rifiuto di atti di ufficio. Per l’ex premiere l’ex ministrosi prepara la trasmissione degli atti al Tribunale dei ministri. Nell’atto che chiude le indagini ci sono anche il presidente dell’Istituto Superiore della ...

