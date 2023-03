Covid in Toscana: morti 2 uomini e una donna a Pistoia e Siena, oggi 1 marzo. 203 nuovi contagi. 192 ricoverati (10 in terapia intensiva) (Di mercoledì 1 marzo 2023) Sono tre i morti per Covid, in Toscana, oggi 1 marzo 2023. Si tratta di due uomini e una donna con età media di 77 anni. 2 risiedevano a Pistoia e 1 a Siena. Sono 203 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 48 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 155 con test rapido L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 1 marzo 2023) Sono tre iper, in2023. Si tratta di duee unacon età media di 77 anni. 2 risiedevano ae 1 a. Sono 203 icasi di-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in: 48 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 155 con test rapido L'articolo proviene da Firenze Post.

