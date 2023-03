Covid in Italia e nel mondo, news. Schillaci: "Speriamo in 100 anni di tregua" (Di mercoledì 1 marzo 2023) "L'ultima vera pandemia era stata la spagnola 100 anni fa - ha ricordato il ministro - Speriamo quindi che nei prossimi cento anni non ne arrivino altre. Ma, dico la verità: questi anni sono stati terribili per tutti e mi auguro che per i prossimi anni, almeno su quel fronte, possiamo stare tranquilli". Per Biden capire le origini del virus è una "priorità" da quando è entrato alla Casa Bianca. Hong Kong ha deciso di rimuovere da domani l'obbligo dell'uso delle mascherine Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 1 marzo 2023) "L'ultima vera pandemia era stata la spagnola 100fa - ha ricordato il ministro -quindi che nei prossimi centonon ne arrivino altre. Ma, dico la verità: questisono stati terribili per tutti e mi auguro che per i prossimi, almeno su quel fronte, possiamo stare tranquilli". Per Biden capire le origini del virus è una "priorità" da quando è entrato alla Casa Bianca. Hong Kong ha deciso di rimuovere da domani l'obbligo dell'uso delle mascherine

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DantiNicola : #Putin che cita l'aiuto all'Italia durante la Pandemia, come segno di vicinanza, conferma la necessità di fare chia… - corradoformigli : A tre anni dal covid, tutto è perdonato. La conferma indiscutibile del presidente Attilio Fontana alla guida della… - LaVeritaWeb : Gli uomini di Max pronti a tutto per boicottare l’indagine in Aula. Sanno che Italia viva vuole la presidenza per c… - theturtleawaken : @luiswithyou Strano perché la Cina è alleata della russia... russia che ha fatto esperimenti sul covid in Italia grazie a Gonde.. - InfinitoIsacco : RT @LBeddini: @FratellidItalia #Lombardia record di morti. Il #Covid_19 si è diffuso dalla #Lombardia. #Nembro e #AlzanoLombardo. La #Lomb… -