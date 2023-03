Covid | il capo dell’FBI dà ragione a Trump | tre anni dopo | “Il virus cinese è nato in laboratorio”

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Sulsolo oggi anche l’FBI dà, ufficialmente, a Donald: il, come lo definiva l’ex presidente Usa, è fuggito “molto probabilmente” daldi Whuan. Lo dice ilChristopher Wray, in una intervista a Fox News, che sta avendo una grande eco mediatica e che oggi la Cnn ha dato tra le principali notizie del giorno. Wray ha spiegato che ‘”l’FBI da tempo ritiene che le origini della pandemia sono molto probabilmente legate a un potenziale incidente dia Wuhan”. Già nel 2021 due fonticitate dalla Cnn avevano detto di ”essere abbastanza convinte” che ildel-19 fosse uscito da un...

Covid: capo Fbi, probabile origine incidente in laboratorio Cina tvsvizzera.it

Christopher Wray agita le tensioni tra Usa e Cina sull'origine del covid, sconfessando altri organismi di intelligence internazionali.L'FBI crede da tempo che le origini della pandemia siano da addebitare a un incidente avvenuto in un laboratorio a Wuhan, ...