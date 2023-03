Covid: famiglie vittime, 'confidiamo in magistrati, oggi si riscrive la storia' (Di mercoledì 1 marzo 2023) Milano, 1 mar. (Adnkronos) - "Da oggi si riscrive la storia della strage bergamasca e lombarda, la storia delle nostre famiglie, delle responsabilità che hanno portato alle nostre perdite. La storia di un'Italia che ha dimenticato quanto accaduto nella primavera 2020, non a causa del Covid 19, ma per delle precise decisioni o mancate decisioni". Il direttivo dell'associazione dei familiari delle vittime #Sereniesempreuniti commenta così la chiusura delle indagini della procura di Bergamo che ha chiuso le indagini per 19 persone tra cui l'ex premier Giuseppe Conte e l'ex ministro della Salute Roberto Speranza. Con loro il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, l'ex assessore al Welfare Giulio Gallera e alcuni membri del Cts e altri dirigenti. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Milano, 1 mar. (Adnkronos) - "Dasiladella strage bergamasca e lombarda, ladelle nostre, delle responsabilità che hanno portato alle nostre perdite. Ladi un'Italia che ha dimenticato quanto accaduto nella primavera 2020, non a causa del19, ma per delle precise decisioni o mancate decisioni". Il direttivo dell'associazione dei familiari delle#Sereniesempreuniti commenta così la chiusura delle indagini della procura di Bergamo che ha chiuso le indagini per 19 persone tra cui l'ex premier Giuseppe Conte e l'ex ministro della Salute Roberto Speranza. Con loro il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, l'ex assessore al Welfare Giulio Gallera e alcuni membri del Cts e altri dirigenti. ...

