Covid | chiusa l' inchiesta sui morti nel Bergamasco | Conte | Speranza | Fontana | Brusaferro | Locatelli e Borrelli tra i 20 indagati

Covid, chiusa a Bergamo l'inchiesta sulla gestione della prima ondata: "Indagati anche Conte e Speranza" TGCOM

A tre anni di distanza dallo scoppio della pandemia di Covid che, tra febbraio e aprile 2020, ha straziato la Bergamasca con oltre 6 mila morti in più rispetto alla media dell'anno precedente, la ...La Procura di Bergamo ha chiuso l'indagine sulla gestione della prima ondata di Covid. L'elenco degli indagati - secondo quanto rivela Il Fatto Quotidiano - è lungo ed include: Giuseppe Conte (all'epo ...