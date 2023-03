Covid | chiusa l' inchiesta per epidemia a Bergamo Indagati anche Speranza e Conte che annuncia | ' Massima disponibilità'

(Di mercoledì 1 marzo 2023) A tre anni di distanza dallo scoppio della pandemia diche, tra febbraio e aprile 2020, ha straziato la Bergamasca con oltre 6 mila morti in più rispetto alla media dell'anno precedente, la ...

... fermo al 2006, e l'applicazione di quello esistente anche se datato che comunque, stando agli elementi raccolti, avrebbe potuto contenere la trasmissione del. FOTOGALLERY Continua gallery %s ...Sono una ventina gli indagati nell'inchiesta sulla gestione delnella bergamasca che è stataoggi. Tra questi, da quanto è trapelato, ci sono l'ex premier Giuseppe Conte, l'ex ministro Roberto Speranza, il Governatore della Lombardia Attilio Fontana, ...Una ventina, in tutti, gli indagati nell'inchiesta sulla gestione delnella bergamasca che è stataoggi. Gli avvisi di conclusione dell'indagine sono in via di notifica. 'Massima ...

Covid, chiusa a Bergamo l'inchiesta sulla gestione della prima ondata: indagati anche Conte e Speranza TGCOM

Adnkronos ha riempito più di 3mila bare in provincia di Bergamo, la procura guidata da Antonio Chiappani tira le fila dell’inchiesta per epidemia colposa e l’atto di notifica sarà consegnato… Leggi ...Sono una ventina le persone coinvolte nell'inchiesta della Procura di Bergamo, chiusa dopo tre anni. Oltre all'ex primo ministro e all'ex ministro della Salute, ci sono anche il Governatore della Lomb ...