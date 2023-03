Covid Bergamo, chiusa inchiesta: tra indagati Conte, Speranza, Fontana e Gallera (Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – La procura di Bergamo ha chiuso l’indagine sul Covid. Tra i diciannove indagati anche l’allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte, l’ex ministro della Salute Roberto Speranza, il governatore lombardo Attilio Fontana e l’ex assessore al Welfare, Giulio Gallera. La Guardia di finanza ha avviato le notifiche per diversi reati: epidemia colposa aggravata, omicidio colposo plurimo e rifiuto di atti di ufficio. Per l’ex premier Conte e l’ex ministro Speranza si prepara la trasmissione degli atti al Tribunale dei ministri. Tra gli indagati anche alcuni dirigenti chiave del ministero della Salute, il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro, il presidente del Consiglio superiore di ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – La procura diha chiuso l’indagine sul. Tra i diciannoveanche l’allora presidente del Consiglio Giuseppe, l’ex ministro della Salute Roberto, il governatore lombardo Attilioe l’ex assessore al Welfare, Giulio. La Guardia di finanza ha avviato le notifiche per diversi reati: epidemia colposa aggravata, omicidio colposo plurimo e rifiuto di atti di ufficio. Per l’ex premiere l’ex ministrosi prepara la trasmissione degli atti al Tribunale dei ministri. Tra glianche alcuni dirigenti chiave del ministero della Salute, il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro, il presidente del Consiglio superiore di ...

