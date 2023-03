Covid a Bergamo | perché è nata l’inchiesta | i 5 mila morti in più in un mese e la decisione mancata sulla zona rossa

(Di mercoledì 1 marzo 2023) La più grave ecatombe d’Europa e forse del mondo occidentale durante la pandemia. Statistiche tuttora inspiegabili, ma non ci fu alcun provvedimento. Le indagini iniziate mentre la politica non decideva

Per l'ex premier Giuseppe Conte e l'ex ministro della Salute Roberto Speranza coinvolti nell'inchiesta della procura disulsi prepara la trasmissione degli atti al Tribunale dei ministri. L'inchiesta conta 19 indagati che devono rispondere, a vario titolo, dei reati di epidemia colposa aggravata, ...... non a causa del19, ma per delle precise decisioni o mancate decisioni'. Il direttivo dell'...delle vittime #Sereniesempreuniti commenta così la chiusura delle indagini della procura di...Due i dati su tutti: la pandemia nella primavera del 2020 ha riempito più di 3mila bare in provincia die tra fine febbraio e aprile 2020, nella Bergamasca l'eccesso di mortalità fu di 6.200 ...

Si era capito dalle parole contenute nella relazione dell'ultimo anno giudiziario che, a Bergamo, l'indagine sulla pandemia avrebbe avuto uno sbocco. E ora che la notizia dei 19 indagati, con in testa ...