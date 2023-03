Covid-19 | indagati per i morti di Bergamo Conte | Speranza | Fontana | Gallera e gli esperti del Cts Le accuse di epidemia colposa aggravata e omicidio colposo

(Di mercoledì 1 marzo 2023) A tre anni di distanza dall’inizio della pandemia da-19, la Procura diha chiuso l’indagine sulla gestione della prima ondata. E ad esseresono molti nomi eccellenti protagonisti di quella drammatica e conclusa fase della vita pubblica italiana – sia a livello nazionale che regionale. A rendere noti gli esiti della fase istruttoria è il Fatto Quotidiano, secondo il quale la Guardia di Finanza ha avviato le notifiche degli avvisi di garanzia per i reati diplurimo e rifiuto di atti di ufficio a carico di venti. Tra questi ci sono anche l’allora presidente del Consiglio Giuseppee l’ex ministro della Salute Roberto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : #Esclusivo, inchiesta di Bergamo sulla prima ondata #Covid: indagati Giuseppe Conte, Roberto Speranza, Attilio Font… - ultimora_pol : ?? Covid-19, Giuseppe #Conte, Roberto #Speranza, Attilio #Fontana e Giulio #Gallera indagati dai pm di Bergamo @ultimora_pol - petergomezblog : Chiusa l’inchiesta di Bergamo sulla gestione della prima ondata Covid: indagati Conte, Speranza, Fontana, Gallera.… - Duchessaclaris1 : RT @MediasetTgcom24: Covid, chiusa a Bergamo l'inchiesta sulla gestione della prima ondata: 'Indagati anche Conte e Speranza' #covid #1mar… - FedexBon : Chiusa l’inchiesta di Bergamo sulla gestione della prima ondata Covid: indagati Conte, Speranza, Fontana, Gallera.… -

... è morto a 63 anni Curzio Maltese Le indagini Al di là del numero deglie dell'eventuale ... Leggi Anche, report del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti: 'Probabilmente nato da una ...20.00,tra gliConte e Speranza Dopo tre anni e una pandemia che nella primavera del 2020 ha riempito più di 3mila bare in provincia di Bergamo, la procura chiude l'indagine per epidemia ...A tre anni di distanza dallo scoppio della pandemia diche, tra febbraio e aprile 2020, ha straziato la Bergamasca con oltre 6 mila morti in più ... Al di là del numero degli, ...

Chiusa l'inchiesta di Bergamo sulla gestione della prima ondata Covid: indagati Conte, Speranza, Fontana, Gallera. E ... Il Fatto Quotidiano

(ANSA) - MILANO, 01 MAR - Sono una ventina gli indagati nell'inchiesta sulla gestione del Covid nella bergamasca che è stata chiusa oggi. Tra questi, da quanto è trapelato, ci sono l'ex premier ...Al di là del numero degli indagati, di cui ora sono noti solo alcuni nomi ... avrebbe potuto contenere la trasmissione del Covid.