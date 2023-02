Coupe de France 2022/2023: il Lione batte 2-1 il Grenoble e vola alle semifinali (Di mercoledì 1 marzo 2023) Passa il turno in Coupe de France 2022/2023 il Lione che, in casa contro il Grenoble, vince 2-1, centrando la qualificazione alle semifinali. Gara che si sblocca al minuto 24?, con Barcola. Un quarto d’ora dopo Jefferson trova anche il gol del raddoppio. A 15? dal termine Sbai la riapre, ma gli ospiti non riescono a ribaltarla. Vince il Lione, Grenoble eliminato. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 1 marzo 2023) Passa il turno indeilche, in casa contro il, vince 2-1, centrando la qualificazione. Gara che si sblocca al minuto 24?, con Barcola. Un quarto d’ora dopo Jefferson trova anche il gol del raddoppio. A 15? dal termine Sbai la riapre, ma gli ospiti non riescono a ribaltarla. Vince ileliminato. SportFace.

