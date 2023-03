Cospito | ' Sono pronto a morire per far capire al mondo cosa sia veramente 41 bis'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... askanews_ita : #Cospito, lettera al legale: sono pronto a morire - angeloSica1965 : “Oggi sono pronto a morire per far capire al mondo cosa sia veramente 41-bis, mentre 750 persone lo subiscono nel s… - Moonrider_acme : RT @fanpage: “Oggi sono pronto a morire per far capire al mondo cosa sia veramente 41-bis, mentre 750 persone lo subiscono nel silenzio”. A… - globalistIT : - fanpage : “Oggi sono pronto a morire per far capire al mondo cosa sia veramente 41-bis, mentre 750 persone lo subiscono nel s… -

Leggi Anche Nordio: 'pericoloso, non cinovità per revocare il 41 bis' Leggi Anche Chi è Alfredoe perché è stato condannato al 41 bis 'Quando ero al regime di alta sorveglianza avevo comunque la ...Oggipronto a morire per far capire al mondo cosa sia veramente 41 bis, mentre 750 persone lo subiscono nel silenzio'. Così A lfredoin una lettera scritta in carcere e letta dal legale ...Oggipronto a morire per far conoscere al mondo cosa è veramente il 41 bis. Eppure 750 persone lo subiscono senza fiatare". Così ha scritto Alfredoin una lettera inviata al proprio ...

Cospito torna in carcere a Opera, è stato dimesso dall'ospedale San Paolo di Milano Sky Tg24

"Oggi - ha scritto Cospito in una lettera citata durante una conferenza stampa in Senato - sono pronto a morire per far conoscere al mondo cosa è veramente il 41 bis. Settecentocinquanta persone lo ...Alfredo Cospito è pronto a morire pure di far conoscere le condizioni del carcere duro. Lo scrive lo stesso anarchico in una lettera che il suo avvocato ha letto durante una conferenza stampa al Senat ...