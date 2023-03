Cospito, lettera al legale: sono pronto a morire (Di mercoledì 1 marzo 2023) "Il più grande insulto per un anarchico è quello di essere accusato di dare o ricevere ordini. Quando ero al regime di alta sorveglianza avevo comunque la censura e non ho mai spedito pizzini ma ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 1 marzo 2023) "Il più grande insulto per un anarchico è quello di essere accusato di dare o ricevere ordini. Quando ero al regime di alta sorveglianza avevo comunque la censura e non ho mai spedito pizzini ma ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CristianCar79 : Un anarchico che dà ordini è un ossimoro. Quella di #AlfredoCospito è una battaglia di civiltà e dovremmo essere tu… - infoitinterno : Caso Cospito: lettera dal carcere, pronto a morire per far capire cos’è 41 bis - infoitcultura : Cospito, lettera dal carcere: “Pronto a morire” - fisco24_info : Cospito, la lettera: 'Pronto a morire per far conoscere il 41 bis': (Adnkronos) - L'anarchico: 'Settecentocinquanta… - Moonrider_acme : RT @fanpage: “Oggi sono pronto a morire per far capire al mondo cosa sia veramente 41-bis, mentre 750 persone lo subiscono nel silenzio”. A… -