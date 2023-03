“Così mi minacciavano i collettivi rossi” | la denuncia ignorata dell’ex preside del Michelangiolo Video

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, 1 mar – La verità su quanto accaduto al liceodi Firenze, nonostante l’indecente propaganda della sinistra, sta piano piano emergendo. Non tutti tacciono per timore di ritorsioni, cosa che già di per sé dovrebbe far capire il clima che si respira in certi istituti scolastici, anzi. Dopo la nostra intervista a un professore di lungo corso, che da molti anni insegna in quella scuola di Firenze e che ha dichiarato di aver visto l’aggressione deiai ragazzi di Azione Studentesca – non il contrario – pullulano testimonianze analoghe. Ma non è tutto, perché a evidenziare un intollerabile clima d’odio diffuso dai, è anche l’exdel liceo, Massimo Primerano. Prima con un post di commento al sindaco di Firenze, Dario Nardella, poi con un’intervista ...