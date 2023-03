Cosenza, il prof molestatore reintegrato dal giudice del lavoro: ma per la procura deve andare a processo (Di mercoledì 1 marzo 2023) Accusato da un gruppo di studentesse era stato sospeso. Per il tribunale, che condanna il ministero dell'Istruzione al pagamento delle spese processuali, può tornare a insegnare. Il pm però chiede il rinvio a giudizio Leggi su repubblica (Di mercoledì 1 marzo 2023) Accusato da un gruppo di studentesse era stato sospeso. Per il tribunale, che condanna il ministero dell'Istruzione al pagamento delle spese processuali, può tornare a insegnare. Il pm però chiede il rinvio a giudizio

