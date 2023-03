Cosenza, il prof accusato di molestie sessuali torna in cattedra. Studenti in rivolta: «Rischiamo di vivere nella paura» (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tecnicamente, è indagato per aver molestato alcune sue studentesse. Per il giudice del lavoro, però, può tornare a insegnare. Protagonista della vicenda – raccontata oggi da Repubblica – è un professore di matematica e fisica dell’istituto superiore Majorana-Valentini di Castrolibero, in provincia di Cosenza. Lo scorso anno, l’uomo era stato accusato di molestie sessuali da un gruppo di studentesse. C’è chi raccontava di essere stata sfiorata sul seno, chi di essere stata palpeggiata oppure di aver dovuto subire apprezzamenti umilianti e richieste di foto intime in cambio di un buon voto. Un piccolo Me Too, tutto interno alla scuola, che aveva portato all’occupazione dell’istituto per protestare proprio contro il professore e contro la preside, Iolanda Maletta, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tecnicamente, è indagato per aver molestato alcune sue studentesse. Per il giudice del lavoro, però, puòre a insegnare. Protagonista della vicenda – raccontata oggi da Repubblica – è unessore di matematica e fisica dell’istituto superiore Majorana-Valentini di Castrolibero, in provincia di. Lo scorso anno, l’uomo era statodida un gruppo di studentesse. C’è chi raccontava di essere stata sfiorata sul seno, chi di essere stata palpeggiata oppure di aver dovuto subire apprezzamenti umilianti e richieste di foto intime in cambio di un buon voto. Un piccolo Me Too, tutto interno alla scuola, che aveva portato all’occupazione dell’istituto per protestare proprio contro ilessore e contro la preside, Iolanda Maletta, ...

