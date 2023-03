Cos’è il valore hash e perché è alla base del funzionamento di “Take it down” (Di mercoledì 1 marzo 2023) Dopo aver individuato – tra le altre cose – quali sono i limiti di Take It down come tool per segnalare e buttare giù (letteralmente) i contenuti pedopornografici dalle piattaforme che scelgono di aderire all’iniziativa, abbiamo scelto di spiegare Cos’è e come funziona il valore hash. Partendo dal suo ruolo base in Take It down, con questo articolo andremo ad approfondire che Cos’è l’hash, come funziona l’hash e per quale ragione può essere un’impronta digitale unica che identifica con precisione una fotografia o un video. LEGGI ANCHE >>> Cos’è “Take it down”, la nuova piattaforma (col supporto di Meta) contro la pedopornografia Come funziona ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 1 marzo 2023) Dopo aver individuato – tra le altre cose – quali sono i limiti diItcome tool per segnalare e buttare giù (letteralmente) i contenuti pedopornografici dalle piattaforme che scelgono di aderire all’iniziativa, abbiamo scelto di spiegaree come funziona il. Partendo dal suo ruoloinIt, con questo articolo andremo ad approfondire chel’, come funziona l’e per quale ragione può essere un’impronta digitale unica che identifica con precisione una fotografia o un video. LEGGI ANCHE >>>it”, la nuova piattaforma (col supporto di Meta) contro la pedopornografia Come funziona ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giornalettismo : La tecnologia di #TakeItDown si basa sulla funzione #hash. Di che cosa si tratta? - dinotabasso : @valy_s @agostinomela @Comemigirano Cos’è l’esaltazione del valore della codardia?. Qualsiasi uomo nella prospettiv… - twitthouse63 : @borghi_claudio 77x53, valore teorico 850 milioni di euro, indovini cos’è? Le dimensioni contano solo nei film porno - FranceschiniAng : @Edoenonsolo Per Sfortuna il significato della parola 'Rispetto'per tanti non ha valore e nemmeno lo sanno cos'è. - chiara_mente11 : Quando personaggi che si sono distinti per il loro valore artistico e culturale iniziano a mostrare nitidi i segni… -