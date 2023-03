Cosa succede tra Alvin e Ilary Blasi | lui impazzisce e pubblica uno screenshot

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Da lunedì 17 aprile su Canale 5 torna l’Isola dei Famosi. Al timone del reality confermatache vedrà in studio al suo fianco Vladimir Luxuria ed Enrico Papi (che prende il posto di Nicola Savino). Il grande assente in questa edizione 2023 sarà, così si vocifera. L’inviato storico, professionale e impeccabile pare che dopo alcuni litigi dietro le quinte con la conduttrice bbia deciso di dire addio al programma. Nonostante l’amicizia che legava i due di oltre 20 anni orastarebbero ai ferri corti.unodello scambio vocale avuto su Whatsapp conBlsasi e scrive: “Sono a tanto così dalre l’audio. Ancora una goccia e il vaso trabocca. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tommasocerno : ??HAPPY BIRTHDAY #WAR La festa s di compleanno della guerra Cosa succede dopo il viaggio di Biden a Kiev Intervista… - fanpage : Filippo Soave è l’attore che interpreta il ruolo di Sasà in Mare Fuori 2: ci ha ha raccontato della sua esperienza… - ClaudiaGino2 : RT @FuncatGrazia: @w_rizzetto Buongiorno Onorevole ormai è quasi trascorsa una settimana dalla sua dichiarazione ad Agorà che, a distanza d… - Barbara59674081 : #jeru cosa succede Twitter non sei in vena oggi.?????????? - maripiani : RT @Radio3tweet: Che cosa succede al nostro cervello quando ascoltiamo una voce? A due anni dalla scomparsa di Rossella Panarese, Radio3 Sc… -

... come del restoin televisione quando non si è solo personaggi, ma ancor prima amici. Poi, però, qualcosa sembrerebbe essersi rotto (anche se non sappiamo bene). L'indiscrezione di DiPiù ...Ha sparato con la sua carabina, mirando ad un gatto . Il colpo lo ha trafitto ed ucciso. Un gesto stupido e crudele quello che ha visto protagonista Antonio Tiberi, ciclista di 21 anni, bronzo agli ...ora: l'ipotesi ricorso Intanto il giudice sportivo ha squalificato José Mourinho per due giornate (più una multa da 10mila euro) motivandole con la contestazione 'veemente e reiterata di ...

Ecco cosa succede quando si da libero sfogo all'intelligenza artificiale [GALLERY] - News Moto.it

Uno dei filtri più popolari sulla piattaforma di TikTok è «Bold Glamour». Come funziona Migliora l’aspetto delle persone. Attenua ...Banche centrali sempre più preoccupate di aumenti salariali: cosa succede negli Usa e in Europa e perché buste paga più alte sono pericolose per l'inflazione secondo Bce e Fed