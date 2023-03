Cosa non succederà a Revolution 2023 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Dopo le polemiche suscitate dal mio editoriale di una settimana fa, questo mercoledì vi porto su un sentiero un po’ più giocoso. Magari inutile per qualcuno, ma magari anche abbastanza leggero da poter essere sviluppato. Per questo vi invito nei commenti a scrivere tutte le cose che vorreste vedere al ppv, ma che molto probabilmente non accadranno. Un po’ di fantabooking. Chissà che qualCosa non accada per davvero. MJF vince l’Iron Man Match e viene sfidato da CM Punk La AEW ci ha abituato talvolta a finali di ppv con sorprese. Arriveremo alla conclusione di Revolution dopo sessanta minuti di grandissimo wrestling. Ma finora il regno di MJF non ha ancora esaltato, anzi per diversi commentatori si è persa quella potenza che il ragazzo aveva sprigionato finora. Il feud con Danielson è passato quasi sottotraccia, inserito in una posizione di ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 1 marzo 2023) Dopo le polemiche suscitate dal mio editoriale di una settimana fa, questo mercoledì vi porto su un sentiero un po’ più giocoso. Magari inutile per qualcuno, ma magari anche abbastanza leggero da poter essere sviluppato. Per questo vi invito nei commenti a scrivere tutte le cose che vorreste vedere al ppv, ma che molto probabilmente non accadranno. Un po’ di fantabooking. Chissà che qualnon accada per davvero. MJF vince l’Iron Man Match e viene sfidato da CM Punk La AEW ci ha abituato talvolta a finali di ppv con sorprese. Arriveremo alla conclusione didopo sessanta minuti di grandissimo wrestling. Ma finora il regno di MJF non ha ancora esaltato, anzi per diversi commentatori si è persa quella potenza che il ragazzo aveva sprigionato finora. Il feud con Danielson è passato quasi sottotraccia, inserito in una posizione di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GassmanGassmann : “…l’unica cosa che conta è che non devono partire”………… - GhoulamFaouzi : @DanieleBibo @annatrieste @sscnapoli ?????? Forza Napoli sempre. Purtroppo non sai cosa è amare una città come il Nap… - Azione_it : Oggi il Governo Meloni non parteciperà al vertice europeo sul #nucleare. Un'occasione persa. Finché non accetteremo… - GaberieLecce : @IlNazionale A cosa serve lo sbattezzo se non si crede nel battesimo? Dopo aver scoperto che babbo natale non esist… - miconsentatwitt : RT @Dashamayer14: qualsiasi cosa accada la soluzione per loro è la stessa Com’è che noi banniamo i supporter di Putin che vengono in Itali… -