Cosa ne sarà di Bonaccini nel Pd? Tutte le ipotesi in campo (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il presidente della regione Emilia-Romagna potrebbe diventare presidente o vicesegretario del Pd, ma per Elly Schlein c'è il pericolo irrilevanza: rischia di finire vittima del fuoco amico Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il presidente della regione Emilia-Romagna potrebbe diventare presidente o vicesegretario del Pd, ma per Elly Schlein c'è il pericolo irrilevanza: rischia di finire vittima del fuoco amico

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Marotta: '#Lukaku resta all'Inter? Parlarne ora è prematuro. A giugno tornerà al Chelsea e poi si aprirà uno scena… - borghi_claudio : @JonathanZatti98 @LaVeritaWeb @BelpietroTweet No. Ma nello specifico quel titolo è falso. La commissione non è sta… - GrandeFratello : Cosa succederà nella puntata di stasera di #GFVIP? Scopriamolo in diretta dallo Studio insieme ad Alfonso... ?? Ma s… - calzi_sara : RT @rebecca_ame: Edoardo 'Non ci posso credere che sia finita per questa cazzata e per una puntata' Antonella 'Non ci posso credere che sia… - commentatrices8 : Ciao gianlu,una volta che anto sarà uscita,cosa hai intenzione di fare? #rednightspace -

Schlein debutterà da leader Pd al corteo antifascista di Firenze. Anche Conte conferma che ci sarà (e prima convoca i suoi) Ora dovrà occuparsi proprio di affrontare la domanda che si rincorre di più nelle ultime ore: cosa ... Per questo il vertice delle prossime ora sarà importante, anche perché al tavolo ci sono gli ... Ma c'è ancora posto per i cattolici nel Pd di Elly Schlein ...non ci sarà nessuna rottura. Tra le fila degli esponenti cattolici - gli eredi di Sturzo, De Gasperi e della Dc - si registra solo un imbarazzato silenzio che potrebbe preludere a qualunque cosa. ... **Attanasio: Tajani, impegnati per assicurare giustizia e onorare memoria caduti'** Debbono rimanere un esempio per i giovani, perchè nella vita ci sarà sempre qualcuno che si metterà ... La diplomazia è un mondo poco conosciuto, pochi cittadini sanno esattamente cosa fanno i nostri ... Ora dovrà occuparsi proprio di affrontare la domanda che si rincorre di più nelle ultime ore:... Per questo il vertice delle prossime oraimportante, anche perché al tavolo ci sono gli ......non cinessuna rottura. Tra le fila degli esponenti cattolici - gli eredi di Sturzo, De Gasperi e della Dc - si registra solo un imbarazzato silenzio che potrebbe preludere a qualunque. ...Debbono rimanere un esempio per i giovani, perchè nella vita cisempre qualcuno che si metterà ... La diplomazia è un mondo poco conosciuto, pochi cittadini sanno esattamentefanno i nostri ... Cosa sarà il PD di Elly Schlein Il Post