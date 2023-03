Cosa c'è nel Foglio della moda di marzo 2023 (Di mercoledì 1 marzo 2023) È Instagram show il titolo del Foglio della moda di marzo, l'inserto del Foglio a cura di Fabiana Giacomotti in allegato al quotidiano del 2 marzo. L'editoriale è di Mario De Simoni delle Scuderie del Quirinale, c'è un'intervista a Etienne Russo, il più grande creatore di eventi moda. E poi c'è un approfondimento sulle ipocrisie del sistema modelle a cura a Antonio Mancinelli, il debutto di Paola Jacobbi e molto altro Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 1 marzo 2023) È Instagram show il titolo deldi, l'inserto dela cura di Fabiana Giacomotti in allegato al quotidiano del 2. L'editoriale è di Mario De Simoni delle Scuderie del Quirinale, c'è un'intervista a Etienne Russo, il più grande creatore di eventi. E poi c'è un approfondimento sulle ipocrisie del sistema modelle a cura a Antonio Mancinelli, il debutto di Paola Jacobbi e molto altro

