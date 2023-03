Corso di lingue all’estero, contributi di 3900 euro per studenti superiori: domande dal 7 al 27 marzo (Di mercoledì 1 marzo 2023) E' online il bando di conCorso Inps Corso di lingue all’estero. Soggiorni studio finalizzato al conseguimento della certificazione del livello di conoscenza della lingua secondo il Quadro Comune europeo di riferimento (CEFR) 2023. Le domande possono essere presentate dalle 12 del 7 marzo alle 12 del 27 marzo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 1 marzo 2023) E' online il bando di conInpsdi. Soggiorni studio finalizzato al conseguimento della certificazione del livello di conoscenza della lingua secondo il Quadro Comunepeo di riferimento (CEFR) 2023. Lepossono essere presentate dalle 12 del 7alle 12 del 27. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Corso di lingue all’estero, contributi di 3900 euro per studenti superiori: domande dal 7 al 27 marzo - manirkomio : non so come dire alla lettrice di tedesco che non mi deve più mandare mail per il corso visto che non faccio più li… - Michell90134611 : RT @paoloroversi: Tutti i segreti su come si scrive una storia crime: li trovi nel mio nuovo corso online per #Domestika (disponibile in 16… - paoloroversi : Tutti i segreti su come si scrive una storia crime: li trovi nel mio nuovo corso online per #Domestika (disponibile… - AlexaxCL16 : @Hinayumm Il corso è Lingue e culture comparate, studio spagnolo e cinese, e se non muoio prima anche coreano?? -